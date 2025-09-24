Redacción EC
Redacción EC

VER, Bolívar-Mineiro EN VIVO GRATIS por TIGO y DIRECTV
VER, Bolívar-Mineiro EN VIVO GRATIS por TIGO y DIRECTV

VER, Bolívar-Mineiro EN VIVO GRATIS por TIGO y DIRECTV

vs. Atlético Mineiro EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Arena MRV por el partido de vuelta de los cuartos de final de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten en Sudamérica, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

