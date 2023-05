Bolívar vs. Barcelona en vivo en vivo por Copa Libertadores: horarios y dónde lo pasan.

Bolívar FC vs. Barcelona SC EN VIVO y GRATIS se enfrentan este martes 23 de mayo por la jornada 4 del Grupo C de la Copa Libertadores . El balón rodará en el gramado del estadio Hernando Siles a partir de la 19:00 (hora de Ecuador) y 20:00 (hora de Bolivia). ‘La Academia’ se ubica en la cima de la zona con 6 puntos; por su lado, el ‘Ídolo del Astillero’ ocupa la tercera casilla con 3 unidades. En el encuentro de ida, los de Guayaquil se llevaron los tres puntos al vencer por 2-1. Las señales que se encargarán de la transmisión del cotejo son ESPN 2, Star Plus y FOX Sports 2 (solo para Argentina). Además, no olvides revisar la WEB de El Comercio, donde encontrarás todas las incidencias en tiempo real.

