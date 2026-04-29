Por Adrián Puga

recibe a este jueves 30 de abril del 2026 en el Estadio Hernando Siles, por la fecha 3 del Grupo C de la .

‘La Academia’ irá en busca de sus primeros tres puntos en condición de local. Por su lado, el ‘Fla’ sorprendentemente ocupa la cola de la tabla con una derrota y empate.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores?

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.
  • España: 1:30 a.m. del jueves

¿Dónde ver Bolívar vs. Fluminense EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Bolívar vs. Fluminense EN VIVO por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Bolivia.

Si deseas ver el partido de Bolívar vs. Fluminense por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Bolívar vs. Fluminense EN VIVO por Copa Libertadores?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú5:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Colombia5:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Ecuador5:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Argentina7:00 p.m.FOX SportsDisney+ Premium
Brasil7:00 p.m.GloboZapping, Paramount+
Paraguay7:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Uruguay7:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Chile7:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Bolivia6:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
Venezuela6:00 p.m.ESPN 5Disney+ Premium
México4:00 p.m.---Disney+ Premium
Estados Unidos8:00 p.m.beIN SPORTSFanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores

  • Fecha: Juves 30 de abril del 2026.
  • Partido: Bolívar vs. Fluminense
  • Horario: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium
  • Estadio: Hernando Siles.

¿En qué canal ver Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Bolívar vs. Fluminense por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 5 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Bolívar vs. Fluminense por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 5 y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Bolívar vs. Fluminense por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports 2 y Disney+ Premium.

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