Bolívar recibe a Fluminense este jueves 30 de abril del 2026 en el Estadio Hernando Siles, por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores 2026.

‘La Academia’ irá en busca de sus primeros tres puntos en condición de local. Por su lado, el ‘Fla’ sorprendentemente ocupa la cola de la tabla con una derrota y empate.

A continuación, te mostramos a qué hora juegan y en qué canales ver el partido ONLINE.

¿A qué hora juega Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 p.m.

10:30 p.m. España: 1:30 a.m. del jueves

¿Dónde ver Bolívar vs. Fluminense EN VIVO por la fecha 3 de Copa Libertadores?

La transmisión del partido entre Bolívar vs. Fluminense EN VIVO por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN por cable en Bolivia.

Si deseas ver el partido de Bolívar vs. Fluminense por streaming online, podrás hacerlo a través de Disney+ Premium, y podrás ver el canal de ESPN en el resto de Sudamérica mediante la app de DGO y Movistar TV.

Luego, en México la transmisión va a través de Disney+ Premium, y en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores será a través de Fanatiz y beIN Sports.

¿Qué canal transmite Bolívar vs. Fluminense EN VIVO por Copa Libertadores?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Argentina 7:00 p.m. FOX Sports Disney+ Premium Brasil 7:00 p.m. Globo Zapping, Paramount+ Paraguay 7:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Uruguay 7:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Chile 7:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. ESPN 5 Disney+ Premium México 4:00 p.m. --- Disney+ Premium Estados Unidos 8:00 p.m. beIN SPORTS Fanatiz

Horario, canal TV y dónde ver Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores

Fecha : Juves 30 de abril del 2026.

: Juves 30 de abril del 2026. Partido : Bolívar vs. Fluminense

: Bolívar vs. Fluminense Horario : 5:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 5:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium

: ESPN, Fox Sports, Disney+ Premium Estadio: Hernando Siles.

¿En qué canal ver Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores en Perú?

En Perú, el partido de Bolívar vs. Fluminense por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 5 y Disney+ Premium.

¿Cómo ver Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores en Bolivia?

En Bolivia, el partido de Bolívar vs. Fluminense por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite ESPN 5 y Disney+ Premium.

¿Qué canal pasa Bolívar vs. Fluminense por Copa Libertadores en Argentina?

En Argentina, el partido de Bolívar vs. Fluminense por la fecha 3 de la Copa Libertadores lo transmite FOX Sports 2 y Disney+ Premium.