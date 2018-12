Bolívar vs. Jorge Wilstermann EN VIVO ONLINE: juegan por la jornada 22 del fútbol boliviano

Bolívar visitará a Jorge Wilstermann EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO: juegan por la jornada 22 de la División Profesional de Bolivia. El partido iniciará a las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Félix Capriles, Cochabamba.

The Strongest y Bolívar, ambos con 41 puntos, buscarán arrebatarle la cima al San José, líder con 43 y que no juega esta fecha, en la vigésima segunda jornada del torneo de fútbol Clausura de Bolivia.



El equipo de La Paz, del venezolano César Farías, se prepara para recibir al Aurora, mientras que el Bolívar, también de La Paz y dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, buscará una victoria en su visita al Wilstermann, vigente campeón boliviano.



Los de Farías, segundos, llegan a este duelo después de una victoria por 3-1 frente al Royal Pari.



El banco atigrado no podrá contar con el paraguayo-boliviano Pablo Escobar, que debe cumplir con su suspensión a causa de una expulsión hace tres jornadas.



Esta semana Escobar anunció su retirada del fútbol profesional tras una carrera de más de veinte años en las canchas y manifestó que su sueño es dirigir este equipo.



El Bolívar, por su parte, llega desilusionado tras su tropiezo por 3-2 en su visita al Blooming. Ahora deberá levantarse y lograr una victoria frente al Wilstermann, que también cayó por 2-1 ante el Oriente Petrolero en la pasada jornada.



El líder San José no jugará porque el pasado 18 de noviembre adelantó el partido correspondiente a esta fecha, en el que ganó por 2-1 a Real Potosí.



Fuente: EFE