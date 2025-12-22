Ver Bolívar vs Real Potosí EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Hernando Siles de La Paz por la final de la Copa Paceña 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:00 PM de Bolivia y las 5:00 PM de México. ¿Dónde ver? Fútbol Canal, transmite el partido en toda Bolivia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

