The Strongest vs. Bolívar EN VIVO: mira la transmisión del clásico paceño por la fecha 26 del Torneo Clausura de la Liga de Bolivia. El partido se juega hoy día, domingo 8 de diciembre del 2024, en el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿A qué hora juegan? El encuentro se disputará desde las 5:30 de la tarde hora boliviana (4:30 PM hora peruana) ¿Dónde ver? Tigo Sports es el canal que transmite el partido entre The Strongest y Bolívar por el superclásico boliviano. Bolívar es puntero del campeonato con 52 unidades, seguido por The Strongest con 48 puntos, aunque con un partido menos.