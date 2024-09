The Strongest vs Bolivar EN VIVO - TRANSMISIÓN

The Strongest vs. Bolívar EN VIVO: mira la transmisión del clásico paceño Bolívar vs The Strongest por la fecha 11 de la Liga de Bolivia. El partido se juega hoy día, miércoles 18 de septiembre de 2024, en el estadio Hernando Siles de La Paz. ¿A qué hora juegan? El encuentro se disputará desde las 8:00 de la noche hora boliviana (7:00 PM hora peruana) ¿Dónde ver? Tigo Sports es el canal que transmite el partido entre The Strongest y Bolívar por el superclásico boliviano. Bolívar es puntero del campeonato con 30 unidades, seguido por The Strongest con 27 puntos.