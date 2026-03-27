Resumen

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Guillermo Viscarra protagoniza tierno momento con su esposa.
Guillermo Viscarra protagoniza tierno momento con su esposa.
Por Redacción EC

La selección de Bolivia vive uno de sus momentos más importantes en décadas tras vencer 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026. El resultado no solo acerca a ‘La Verde’ a la ansiada clasificación, sino que también ha generado una ola de emociones dentro y fuera del campo.

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