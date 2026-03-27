La selección de Bolivia vive uno de sus momentos más importantes en décadas tras vencer 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026. El resultado no solo acerca a ‘La Verde’ a la ansiada clasificación, sino que también ha generado una ola de emociones dentro y fuera del campo.

Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó Celita ‘Chela’ Guanella, esposa del arquero Guillermo Viscarra, quien compartió un video en Instagram celebrando el triunfo. En las imágenes se le observa visiblemente emocionada, reflejando el impacto que tiene este logro en las familias de los jugadores.

El guardameta de Alianza Lima se acercó a su esposa tras el pitazo final para fundirse en un abrazo cargado de emoción. Ambos rompieron en lágrimas, en una escena que rápidamente se viralizó.

El triunfo ante Surinam coloca a Bolivia a solo un partido de conseguir su boleto al Mundial 2026. La ilusión crece entre los hinchas, quienes ven cada vez más cerca el regreso de su selección a la máxima cita del fútbol.

El próximo desafío será ante Irak, en un duelo decisivo que definirá al clasificado. El encuentro se disputará el martes 31 de marzo en Monterrey, México. En caso de empate, la clasificación se resolverá mediante una tanda de penales.

Bolivia no disputa un Mundial desde Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, por lo que este partido representa una oportunidad histórica para romper una larga ausencia.