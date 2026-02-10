¿Bolivia nacionaliza a un delantero argentino de cara al repechaje?

Bolivia, séptima en la tabla de Eliminatorias de la Conmebol, disputará el repechaje con miras a obtener un cupo en el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se realizará este 26 de marzo en México ante Surinam y, de pasar, se medirá ante Irak por el cupo final.

Selección de Bolivia

El equipo dirigido por Óscar Villegas busca devolver a Bolivia a una Copa del Mundo después de 32 años y ya viene evaluando algunas opciones como la del argentino Braian Alejandro Guille de Olimpo de Bahía Blanca.

El entrenador boliviano aseguró que iniciaron conversaciones para que el futbolista sea nacionalizado y pueda llegar a disputar el repechaje, ya que cuenta con descendencia del país altiplánico.

En tanto al futbolista, Guille jugó solo nueve partidos con la camiseta de Deportivo Riestra y consiguió anotar dos veces y dar una asistencia. Luego, en el 2026, no pudo disputar todavía ningún encuentro oficial, ya que la liga de su club aún no comienza.