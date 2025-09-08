Ver Bolivia vs. Brasil EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Municipal de El Alto de la La Paz por la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la noche (hora peruana), que son las 7:30 PM de Chile, 8:30 PM de Argentina, las 5:30 PM de México y la 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? Tigo Sports pasa el partido en Bolivia; además, en tierras brasileñas lo transmitirán Globo, SporTV. Y en Perú, lo podrás mirar por Latina TV y el canal de Youtube de Movistar Deportes. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.