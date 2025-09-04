Bolivia vs Colombia EN VIVO HOY | Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026
El historial entre ambas selecciones favorece a Colombia. En los últimos enfrentamientos por Eliminatorias, los cafeteros lograron victorias en casa y empates valiosos en La Paz, aunque nunca es sencillo jugar en los 3.600 metros de altura.
Bolivia, dirigida por Antonio Carlos Zago, ha apostado en esta recta final por probar nuevos jugadores jóvenes. Su objetivo no es ya la clasificación, sino comenzar a construir el plantel de cara al próximo proceso mundialista.
El conjunto de Néstor Lorenzo se ha destacado por su orden táctico y una defensa muy sólida. Además, cuenta con figuras de peso en el ataque como Luis Díaz y Rafael Santos Borré, capaces de marcar diferencias en cualquier momento.
Colombia llega en una situación muy distinta. El equipo cafetero se encuentra en zona de clasificación directa, con la posibilidad de asegurar su boleto al Mundial antes de la última fecha, gracias a una racha de buenos resultados.
La Verde afronta este compromiso sin chances reales de clasificación. Sus números son bajos y la campaña ha estado marcada por derrotas, aunque siempre se hace fuerte jugando en la altura de La Paz, donde el factor físico pasa factura a los visitantes.
Colombia visita a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La selección cafetera busca un triunfo que la acerque al Mundial 2026, mientras que la Verde intentará aprovechar la altura para despedirse con un resultado positivo ante su hinchada.
El Hernando Siles es uno de los estadios más difíciles del continente. La falta de oxígeno obliga a un desgaste enorme, y aunque Colombia ha trabajado con anticipación en la adaptación, siempre es un reto jugar allí.