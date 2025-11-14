Ver Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Daejeon World Cup Stadium por partido amistoso de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, a las 6:00 a.m. (hora peruana), que son las 8:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:00 AM de Bolivia y las 1:00 PM de España. ¿Dónde ver? Unitel y Fútbol Canal transmiten el partido de La Verde en todo Bolivia. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

