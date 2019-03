Bolivia vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de este viernes por la fecha FIFA, en el Ulsan Munsu Football, desde las 7:00 a.m. (hora boliviana y 6:00 a.m. hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El Bolivia vs. Corea del Sur será transmitido por Bolivia TV, solo para ese país. En Corea del Sur vía KBS2 Korea. Streaming internacional HD vía internet.

Bolivia vs. Corea del Sur - horarios en el mundo

05:00 horas en México

06:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

07:00 horas en Venezuela, Bolivia

08:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

12:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

14:00 horas en Catar y Arabia Saudita

19:00 horas en China

20:00 horas en Japón y Corea del Sur

Bolivia, entrenado por Eduardo Villegas, cumplió su primer día de trabajos en la ciudad de Ulsan, Corea del Sur, para su partido de este viernes contra el seleccionado local. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El equipo sudamericano está en plena etapa de preparación de cara a la Copa América Brasil 2019, en el que está ubicado en el grupo A junto a la anfitriona, Perú y Venezuela.

Alejandro Chumacero se erige como la máxima figura del seleccionado boliviano. El popular 'Chumasteiger' milita en el Puebla de la Liga MX de México.

Corea del Sur viene de caer en instancias de cuartos de final de la Copa de Asia ante Qatar (que luego se proclamaría campeona), resultado que generó una gran decepción en la afición coreana.

Tras el partido contra la 'Verde', el combinado asiático recibirá en Seúl a Colombia. En tanto, Bolivia chocará contra Japón, en Kobe. Ambos duelos se disputarán el próximo martes 26 de marzo.

Bolivia vs. Corea del Sur - alineaciones probables

Corea del Sur: im Seung-Gyu, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su, Lee Yong, Kim Min-Jae, Lee Chung-Yong, Jung Woo-Young, Ju Se-Jong, Hwang In-Beom, Son Heung-Min, Hwang Ui-jo.



Bolivia: Carlos Lampe, Luis Haquin, Jordy Candia, Diego Bejarano, Marvin Bejarano, Alejandro Chumacero, Leonel Justiniano, Samuel Galindo, Paul Arano, Gilbert Álvarez, Leonardo Vaca.