Ver Bolivia vs. Ecuador Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería por el partido del séptimo puesto del Sudamericano Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 11 de abril de 2025, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? Tigo Sports, será la señal encargada de transmitir el partido para Bolivia, mientras que DirecTV y DGO para el suelo ecuatoriano. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

