Bolivia vs. Estados Unidos EN VIVO medirán fuerzas hoy, domingo 23 de junio del 2024 por la primera jornada del Grupo C de la Copa América 2024 en el AT&T Stadium. En Bolivia, la transmisión del juego será por Unitel, Inter Satelital, COTEOR y Comteco, mientras que en Estados Unidos mediante la señal de fuboTV, TUDN, Univision NOW, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC. Por otro lado, en Sudamérica lo televisan en ESPN. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DSports o VIX+, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 17:00 (hora peruana) y 18:00 (hora boliviana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

ALINEACIONES, BOLIVIA VS. ESTADOS UNIDOS

Bolivia : Carlos Lampe, Jairo Quinteros, Yomar Rocha, Jesús Sagredo, Leonel Justiniano, Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Carmelo Algañaraz, Lucas Chávez, Fernando Saucedo y José Sagredo.

: Carlos Lampe, Jairo Quinteros, Yomar Rocha, Jesús Sagredo, Leonel Justiniano, Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Carmelo Algañaraz, Lucas Chávez, Fernando Saucedo y José Sagredo. Estados Unidos: Matt Turner; Joe Scally, Chris Richards, Miles Robinson, Antonee Robinson; Weston McKennie, Gio Reyna, Tyler Adams; Haji Wright, Folarin Balogun, Christian Pulisic.