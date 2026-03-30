Por Joao Muñoz

Ver vs Irak EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la final del repechaje al . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo de 2026, a las 11:00 p.m. (hora de Bolivia), que son las 10:00 PM de Perú, las 9:00 AM de México y las 12:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile. ¿Dónde ver? Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV transmiten el partido en Bolivia. En Perú y Sudamérica, la transmisión del repechaje va a través de DirecTV (DSports) y DGO. En México lo pasan TUDN y ViX. Finalmente, en Estados Unidos míralo por Peacock, Fanatiz, FOX Sports y Telemundo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

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