Ver Bolivia vs Irak EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio BBVA por la final del repechaje al Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 31 de marzo de 2026, a las 11:00 p.m. (hora de Bolivia), que son las 10:00 PM de Perú, las 9:00 AM de México y las 12:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile. ¿Dónde ver? Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV transmiten el partido en Bolivia. En Perú y Sudamérica, la transmisión del repechaje va a través de DirecTV (DSports) y DGO. En México lo pasan TUDN y ViX. Finalmente, en Estados Unidos míralo por Peacock, Fanatiz, FOX Sports y Telemundo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.