Bolivia enfrentará a Irak por la final del repechaje al Mundial 2026, luego de superar en la semifinal a un complicado Surinam, que lo complicó desde los primeros minutos del partido. El equipo de Óscar Villegas remontaron el 1-0 con goles de Paniagua y Terceros, y de esta manera accedió a la fase final del repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. Conoce cuándo es el partido, a qué hora juegan y en qué canales verlo EN VIVO.

¿Cuándo juega Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo del 2026 en el estadio BBVA en Guadalupe, México.

Hora del partido de Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026

Bolivia jugará ante Irak a las 11:00 PM de Bolivia el martes 31 de marzo del 2026 por la final del repechaje al Mundial 2026. En Perú, el partido arrancará a las 10:00 PM.

Canales para ver Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026

El partido de Bolivia vs Irak será transmitido a través de DirecTV para todo el Perú y Sudamérica por final al repechaje del Mundial 2026. Por otro lado, en Bolivia, el repechaje será transmitido a través de Bolivia TV, Tigo Sports, Tuves y Entel TV.

¿Dónde juegan Bolivia vs Irak por final del repechaje al Mundial 2026?

El partido de Bolivia vs Irak se jugará en el estadio BBVA, Este es un estadio de fútbol que se encuentra en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey, y es sede del Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México. El estadio es una obra conjunta del equipo y de grupo FEMSA.