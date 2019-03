Bolivia vs. Japón EN VIVO ONLINE: chocan por encuentro amistoso FIFA en Kobe

Bolivia vs. Japón EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Japón vs. Bolivia, este martes 26 de marzo, en partido amistoso FIFA, en el estadio NOEVIR de la ciudad japonesa de Kobe, desde las 5:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Bolivia TV transmite el partido en el país del altiplano. En japón vía NTV.

La selección de Japón recibe este martes a la de Bolivia en amistoso de preparación en la ciudad de Kobe. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Los nipones vienen de caer en Yokohama frente a Colombia (1-0), gol de penal de Radamel Falcao, y ahora buscarán mejorar su imagen frente a una Bolivia que también llega golpeado.

La 'Verde' sucumbió en campo de Corea del Sur (1-0), con tanto de Lee Chung-Yong a 5 minutos del final, por lo que llegó a tierras japonesas por una victoria que levante la moral del equipo.

Tanto Bolivia, como Japón, se preparan para disputar la Copa América Brasil 2019. Los primeros se ubican en el grupo A, junto al anfitrión, Perú y Venezuela, mientras que los segundos, pertenecen al grupo C, con Chile, Ecuador y Uruguay.

Japón vs. Bolivia - horarios en el mundo

13:45 horas en México

14:45 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:45 horas en Venezuela, Bolivia

16:45 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

20:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

22:45 horas en Catar y Arabia Saudita

03:45 horas del martes en China

04:45 horas del martes en Japón y Corea del Sur



Japón vs. Bolivia - alineaciones probables

Japón: M. Higashiguchi, G. Shōji, S. Muroya, S. Sasaki, T. Tomiyasu, H. Yamaguchi, G. Shibasaki, S. Nakajima, R. Doan, T. Minamino, M. Suzuki.



Bolivia: Rubén Cordano, Marvin Bejarano, Saúl Torres, Luis Haquin, Alejandro Chumacero, Samuel Galindo, Raúl Castro, Adrián Jusino, Ramiro Vaca, Gilbert Álvarez, Cristian Arano.