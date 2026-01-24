Ver Bolivia vs. México EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera por partido amistoso. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 25 de enero de 2026, a las 2:30 p.m. (hora peruana), que son las 4:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:30 PM de México, y las 3:30 p.m. de Bolivia. ¿Dónde ver? Unitel y Fútbol Canal transmiten el partido en Bolivia, mientras que en México lo pasarán por Canal 5, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes y ViX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

