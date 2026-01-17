Ver Bolivia vs Panamá EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio IV Centenario por partido amistoso. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 18 de enero de 2026, a las 4:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 3:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? Fútbol Canal y Tuves transmiten el partido en Bolivia, mientras que en Panamá lo pasarán por Azteca Deportes y TVMax. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

