Bolivia vs. Perú EN VIVO por el grupo A de la Copa América Brasil 2019

Bolivia vs. Perú juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE por la fecha 2 del grupo A de la Copa América Brasil 2019 desde el estadio Maracaná de Río de Janeiro en un choque crucial para ambas selecciones en su intento por llegar a cuartos de final del certamen. Sigue el minuto a minuto y el partido via streaming para que no te pierdas ningún detalle, goles y jugadas de este interesante choque por el certamen continental.

Bolivia sale decidida a cortar varias rachas que lo siguen ante la selección de Perú para seguir con vida en la Copa América. La primera es ganar por primera vez desde octubre del 2018. La 'Verde' no sabe de festejos desde el 13 de octubre del año pasado cuando venció a Birmania en un amistoso por 3-0.

Pero eso no es todo, si hablamos de partidos oficiales, el último triunfo data desde el 5 de setiembre del 2017 cuando por las Eliminatorias Rusia 2018 venció 1-0 a Chile, en La Paz, con gol de Juan Carlos Arce. Una mochila muy pesada que carga el equipo de Eduardo Villegas que tendrá que vencer sus miedos para salir airoso del choque ante la rojiblanca.

Pero para ganar, Bolivia necesita goles y eso es lo que menos tiene. En los últimos ocho partidos -de los que no ganó ninguno- solo ha marcado tres goles en dos choques: ante Irán y Nicaragua (2). Los demás terminaron con el arco rival en cero y una gran preocupación en el ataque que lidera Marcelo Moreno Martins que este martes está celebrando su cumpleaños número 32 y espera como regalo un gol y un triunfo ante Perú.

Los dirigidos por Eduardo Villegas están en la necesidad de sumar para jugarse la clasificación ante Venezuela que este martes enfrenta a Brasil. Solo sumando de a tres podrá jugarse la vida ante la Vinotinto y tentar la clasificación a cuartos de final. Pero hay que ir paso a paso. Primero está Perú que no será un rival sencillo.

Los del Rímac llegan con la preocupación de no haberle ganado a Venezuela en el debut. Es cierto que el VAR ayudó a los llaneros, pero la selección de Ricardo Gareca ha dejado varias dudas. El equipo titular ni siquiera está confirmado por el entrenador nacido en Argentina que podría presentar variantes.

Respaldo total



En tanto que el entrenador la Verde repetirá la oncena que viene de caer goleado ante Brasil. Eduardo Villegas confía que ese mismo once puede hacer grandes cosas en el Bolivia vs. Perú. Eso sí, las cosas son claras: tienen que salir a atacar.

"La ordeno no es defenderse. Hay que salir a atacar. Tenemos que atacar al rival", dijo Villegas en conferencia de prensa donde confirmó que el equipo titular de la selección nacional será el mismo.

Bolivia vs. Perú se enfrentan por vez 16 en la historia de la Copa América y el recuerdo del último triunfo ante los blanquirrojos data de 1997. Que esa racha también se corte en esta oportunidad y que el sueño de volver a cuartos de final del certamen continental sea posible.

Bolivia vs. Perú: posibles alineaciones



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrian Justino, Marvin Bejarano; Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Alejandro Chumacero; Raúl Castro, Marcelo Martins.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo; Jefferson Farfán, Paolo Guerrero.