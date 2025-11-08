Ver Bolivia vs. Qatar Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Aspire Zone - Pitch 7 por la fecha 3 del Grupo A del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 10:45 a.m. (hora peruana), que son las 12:45 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 9:45 AM de México y las 4:45 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV transmite el partido en toda Sudamérica. Mientras que en Bolivia lo pasan Red Uno, Entel TV, Red Unitel y Tuves. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

