Ver Bolivia vs. Rusia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio VTB Arena por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 14 de octubre del 2025, a la 1:00 de la tarde (hora de Bolivia), que son las 2:00 PM de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, las 1:00 PM de Bolivia y la 8:00 AM de Rusia. ¿Dónde ver? Unitel y Fútbol Canal transmite el partido amistoso para toda Bolivia en señal abierta, cable y streaming. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.