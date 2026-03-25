Ver Bolivia vs Surinam EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio BBVA por la semifinal del repechaje al Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 5:00 PM (hora peruana), que son las 6:00 PM de Bolivia, las 4:00 PM de México y las 7:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten en Sudamérica, TUDN y ViX lo pasa en México, Entel TV, Bolivia TV, Tigo Sports y Tuves en Bolivia, y Fanatiz, FOX Sports, Telemundo y Peacock en Estados Unidos.

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