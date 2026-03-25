Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio BBVA por la semifinal del . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 5:00 PM (hora peruana), que son las 6:00 PM de Bolivia, las 4:00 PM de México y las 7:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? DirecTV y DGO transmiten en Sudamérica, TUDN y ViX lo pasa en México, Entel TV, Bolivia TV, Tigo Sports y Tuves en Bolivia, y Fanatiz, FOX Sports, Telemundo y Peacock en Estados Unidos.

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