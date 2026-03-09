Bolivia ya tiene fecha para disputar uno de los partidos más importantes de su proceso rumbo al Mundial 2026. La selección altiplánica enfrentará a Surinam en el repechaje intercontinental en busca de seguir con vida en la lucha por un cupo a la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam por el Repechaje al Mundial 2026?

El encuentro está programado para el 26 de marzo de 2026 y se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, México, sede elegida para albergar esta fase del repechaje que reúne a selecciones de distintas confederaciones.

La “Verde” llega a esta instancia luego de terminar en el séptimo lugar de las Eliminatorias sudamericanas, posición que le permitió acceder a la repesca. El objetivo del equipo dirigido por Óscar Villegas es avanzar a la siguiente ronda y mantener el sueño mundialista.

El encuentro podrá verse en Sudamérica a través de DSports, señal deportiva de DirecTV, que posee los derechos de transmisión del repechaje intercontinental. Además, el partido estará disponible vía streaming mediante la plataforma DGO.

Bolivia vs Surinam: fecha, lugar y canal TV

Fecha: 26 de marzo de 2026

26 de marzo de 2026 Estadio: BBVA, Monterrey (México)

BBVA, Monterrey (México) Torneo: semifinal del repechaje al Mundial 2026

semifinal del repechaje al Mundial 2026 Canales: DirecTV

El ganador del duelo entre Bolivia y Surinam avanzará a la final del repechaje, donde enfrentará a Irak el 31 de marzo. De ese partido saldrá una de las selecciones que obtendrá el último boleto disponible para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá