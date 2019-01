Bolivia vs. Venezuela Sub 20 EN VIVO: Fecha, hora y canal del partido por el Sudamericano en Chile

Bolivia vs. Venezuela Sub 20 EN VIVO ONLINE GRATIS: por el Sudamericano en Chile | Contra todo pronóstico, el Grupo A del Sudamericano Sub 20 de Chile 2019 es liderado por la sorprendente selección de Venezuela, último finalista de la categoría el 2017. Los llaneros puede confirmar su clasificación al hexagonal final cuando se enfrenten a la selección de Bolivia el miércoles 23 de enero desde las 16:10 horas en Venezuela y Bolivia (15:10 en Perú y Colombia). Para ver fútbol en vivo como este encuentro hay más de una alternativa en app, canales de televisión y páginas webs como El Comercio, que te llevará todos los detalles del encuentro, con incidencias, goles y estadísticas desde el estadio El Teniente, de Rancagua.

El Bolivia vs. Venezuela, por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20, definirá el futuro de ambas selecciones juveniles. Venezuela lidera el grupo A con 6 puntos y 3 partidos jugados; mientras Bolivia apenas suma un punto en dos duelos disputados. Por tal, una victoria vinotinto le permitiría clasificar a la siguiente ronda del torneo en Chile.

En tanto, si Bolivia gana se metería en la pelea por avanzar al hexagonal final. El empate, vale aclarar, mantendrá a la expectativa a Venezuela y, de paso, complicaría a los altiplánicos en sus intenciones de seguir con vida en el torneo continental de juveniles.

El Comercio llevará el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y detalles del partido a todos sus lectores a través de su plataforma web. Para ver fútbol en vivo, usted solo tiene que seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del cotejo a disputarse en Rancagua.

Bolivia vs. Venezuela: ¿Cuándo es la fecha del partido por el Sudamericano Sub 20?

El Bolivia vs. Venezuela corresponde a la cuarta fecha del Sudamericana Sub 20 y se jugará el miércoles 22 de enero del 2019. En el Grupo A solo faltaría descansar la selección llanera, que lo hará en la última jornada. En tanto, a los altiplánicos aún les queda dos partidos (incluido el duelo contra la vinotinto) para intentar clasificar de ronda en el torneo.

Bolivia vs. Venezuela: ¿A qué hora se juega el duelo por el Sudamericano Sub 20?

México: 14:10 horas

Perú: 15:10 horas

Colombia: 15:10 horas

Ecuador: 15:10 horas

Estados Unidos: 15:10 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 16:10 horas

Bolivia: 16:10 horas

Argentina: 17:10 horas

Paraguay: 17:10 horas

Chile: 17:10 horas

Uruguay: 17:10 horas

Brasil: 18:10 horas

España: 21:10 horas

Italia: 21:10 horas

Francia: 21:10 horas

Bolivia vs. Venezuela: ¿Qué canales transmitirán el cotejo?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Perú: Movistar Deportes

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play