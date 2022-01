Borussia Dortmund vs. Freiburg EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO por la jornada 19 de la Bundesliga este viernes 14 de enero desde las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+ (Star Plus) Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La competencia en la liga alemana se reanudará con el duelo entre Borussia Dortmund vs. Freiburg, dos de los mejores equipos en lo que va del campeonato. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund vs. Freiburg: horarios del partido y canales

México - 1:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú - 2:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Ecuador - 2:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Colombia - 2:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Bolivia - 3:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Venezuela - 3:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Paraguay - 4:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Chile - 4:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Argentina - 4:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Uruguay - 4:30 p.m. - ESPN y Star+ (Star Plus)

Brasil - 4:30 p.m.

España - 8:30 p.m. - #Vamos

Borussia Dortmund estuvo muy cerca de salir con las manos vacías de su visita a Eintracht Frankfurt, al que ganó 3-2 después de reponerse de un 2-0 por los goles del colombiano Rafael Santos Borré.

La espléndida reacción del elenco amarillo fue doblemente buena porque no solo sirvió para conseguir el triunfo, sino que también hizo que se acerquen al líder Bayern Múnich, que cayó a manos de Borussia Mönchengladbach.

A estas alturas del torneo, Borussia Dortmund marcha en el segundo casillero con 37 puntos, a 6 de los bávaros, que el sábado visitarán a Colonia.

“En Friburgo, siempre se arma un buen equipo. Trabajan bien, tienen automatismos y procesos claros. Están a la altura de nosotros”, señaló Marco Rose, entrenador del Dortmund, en su última conferencia de prensa.

Por otro lado, el estratega se refirió a la nula efectividad del goleador Erling Haaland en las dos últimas presentaciones del equipo. “Cada vez que Erling no marca, eso le corroe de forma natural, como a todos los delanteros. En Frankfurt dio una asistencia, siempre es importante para nosotros. Y también volverá a marcar sus goles pronto”, declaró.

Borussia Dortmund tendrá al frente a Friburgo, que es cuarto con 30 unidades y que lo derrotó en las dos últimas ocasiones en las que se enfrentaron con un marcador de 2-1.

“Tener el balón es importante para que podamos desarrollar la confianza en nosotros mismos y que el Dortmund pueda ver que podemos jugar. Y luego, por supuesto, el cambio de juego”, comentó, por su parte, el preparado de Friburgo, Christian Streich.

Borussia Dortmund vs. Freiburg: probables alineaciones

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Zagadou, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Hazard y Haaland. DT: Marco Rose.

Friburgo: Flekken, Kubler, Schlotterbeck, Lienhart, Gunter, Haberer, Hofler, Sallai, Woo-Yeong, Grifo y Holer. DT: Christian Streich.

