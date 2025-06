Borussia Dortmund vs Mamelodi Sundowns EN VIVO

Ver River vs Urawa Reds: sigue la transmisión del partido en el estadio TQL por la fecha 2 del grupo F del Mundial de Clubes 2025. ¿A qué hora es el partido? El duelo se juega hoy, sábado 21 de junio de 2025, desde las 11:00 AM hora peruana. ¿Dónde ver? Disney Plus, DAZN y DirecTV transmiten el compromiso.