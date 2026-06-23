Bosnia y Qatar medirán fuerzas este miércoles 24 de junio por la fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Seattle, ubicado en Seattle, Washington. Ambas selecciones, últimas en la tabla de posiciones, lucharán por pasar a la próxima fase del torneo internacional y hacerse con la victoria de esta fecha. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Bosnia vs Qatar por el Mundial 2026?

El partido Bosnia vs Qatar se jugará este miércoles 24 de junio en el Estadio Seattle. El recinto tiene capacidad para 68 740 espectadores.

Horario del Bosnia vs Qatar EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Bosnia y Qatar está programado para las 2:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m. Qatar 10:00 p.m.

¿Dónde ver Bosnia vs Qatar EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Bosnia vs Qatar se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Bosnia vs Qatar EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Bosnia vs Qatar EN VIVO por el Mundial 2026