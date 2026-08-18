Botafogo despidió este martes al entrenador portugués Franclim Carvalho tras una mala racha de resultados y a dos días de recibir al Cienciano peruano en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El club de Río de Janeiro, campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores en 2024, agradeció al técnico luso por los servicios prestados y le deseó éxitos en sus próximos desafíos deportivos.

Carvalho dirigía al conjunto carioca desde abril pasado, cuando vino en sustitución del argentino Martín Anselmi.

Los malos resultados de las últimas semanas y la entrada de un nuevo inversor a la entidad carioca, el empresario mexicano Gabriel de Alba, han sido decisivos para la salida del preparador de 39 años.

El ‘Fogao’ marcha en la zona media del Campeonato Brasileño, fue eliminado en las primeras fases de la Copa de Brasil y está con un pie fuera de la Sudamericana, tras caer por un escandaloso 6-1 en la ida de octavos de final frente a Cienciano.

Rodrigo Bellao, actual técnico del sub 20, asumirá de forma interina el banquillo del primer equipo, al que dirigirá seguro el jueves en el partido de vuelta contra el cuadro peruano.