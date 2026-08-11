Botafogo toma una decisión clave para jugar en Cusco y repite fórmula de Lanús. Foto: Conmebol
Botafogo toma una decisión clave para jugar en Cusco y repite fórmula de Lanús. Foto: Conmebol
Por Redacción EC

Botafogo ya tiene definido su plan para enfrentar a Cienciano en la altura de Cusco por la Copa Sudamericana: no realizará ningún proceso de aclimatación y llegará a la ciudad imperial el mismo día del partido.

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