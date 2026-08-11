Botafogo ya tiene definido su plan para enfrentar a Cienciano en la altura de Cusco por la Copa Sudamericana: no realizará ningún proceso de aclimatación y llegará a la ciudad imperial el mismo día del partido.

El conjunto brasileño aterrizará en Lima este miércoles y recién el jueves viajará rumbo a Cusco, donde disputará el encuentro ante el cuadro cusqueño apenas unas horas después de su llegada.

La estrategia busca evitar una exposición prolongada a la altura y reducir el tiempo que sus futbolistas estarán sometidos a las condiciones de Cusco.

Botafogo se enfrentará ante Cienciano por Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images) / DANIEL DUARTE

Botafogo hará lo mismo que Lanús en Cusco

La decisión del cuadro brasileño recuerda al plan que utilizó Lanús cuando tuvo que afrontar un partido en Cusco.

Al igual que el conjunto argentino, Botafogo considera que permanecer el menor tiempo posible en la altura puede ayudar a sus jugadores a afrontar el encuentro sin una exposición previa demasiado prolongada.

La idea es sencilla: llegar, jugar y abandonar rápidamente la ciudad.

Después del partido contra Cienciano, Botafogo tiene previsto viajar inmediatamente rumbo a Salvador de Bahía, en Brasil, donde enfrentará a Vitória este domingo por el campeonato brasileño.

PUEDES VER: Cienciano vs Botafogo: fecha, hora y canal para los octavos de final de la Copa Sudamericana

Botafogo ya sufrió en la altura durante 2026

Existe además un antecedente reciente que aumenta la expectativa alrededor de la decisión del conjunto brasileño.

Botafogo ya tuvo que afrontar un partido en una altura todavía más extrema durante 2026. En Potosí, Bolivia, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, perdió 1-0 frente a Nacional Potosí.

Ese antecedente forma parte del análisis previo del conjunto brasileño antes de viajar a Cusco.

Ahora, Botafogo volverá a enfrentarse a un escenario de altura, aunque esta vez con una planificación diferente: llegar pocas horas antes del partido y abandonar Cusco inmediatamente después.

En comunicación con los colegas @verasthiago y @oBotafoguista , me confirman que #Botafogo ha tomado la decisión de no hacer ninguna aclimatación. Este miércoles aterrizan en Lima y el jueves llegan a Cusco horas antes del partido contra #Cienciano por la #CopaSudamericana. pic.twitter.com/1K2MAS2JSo — Jehofred Sulca Warton (@GargantadelGol) August 11, 2026

VIDEO RECOMENDADO