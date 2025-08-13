Ver Botafogo vs. Liga de Quito EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Nilton Santos por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 14 de agosto del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana), que son las 7:00 PM de Argentina, las 6:00 PM de Chile y las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? En Ecuador lo pasan por ESPN y Disney Plus, mientras que en Argentina lo transmite FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

