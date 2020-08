La tenista canadiense, Eugenie Bouchard, tuvo una cita con un universitario, luego de que perdiera una apuesta en el Super Bowl. La rubia deportista admiti que qued impresionada con su actitud.

► Juan Martn del Potro promociona con bella Eugenie Bouchard el ATP de Acapulco

Sali bien. No fue para nada rara. De hecho l estaba muy tranquilo y relajado, lo cual fue una sorpresa, no porque dudara de su capacidad de autocontrol, sino porque tenamos cmaras encima de nuestras caras y muchas personas de la prensa siguindonos, cont la nmero 44 del tenis mundial.





He says its his best date ever!