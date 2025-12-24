Como todos los años, el “Boxing Day” es un evento esperado por los amantes de la Premier League, que se juega después de la Navidad y reúne a la familia. Sin embargo, este 2025, sufrirá una modificación a la tradicional fiesta que ha generado reacción entre los hinchas. ¿Por qué?

Sucede que, a diferencia de años anteriores, esta vez el “Boxing Day” solo tendrá un partido. Desde Inglaterra, informan que la decisión se debe a las cadenas dueñas de los derechos de TV de la Premier League, quienes presionaron para que la fecha se juegue durante el fin de semana.

El primer partido jugado en el Boxing Day en Inglaterra fue el 26 de diciembre de 1860, entre Hallam y Sheffield FC. (Foto: Getty Images)

Es constumbre en el “Boxing Day” que los partidos se jueguen de manera íntegra el 26 de diciembre; sin embargo, solo está programado para este viernes el duelo entre Manchester United y Newcastle. Será el evento con menos encuentros desde 1982.

Esta decisión ha generado críticas de parte de los hinchas ingleses, quienes están acostumbrados a vivir la fiesta del fútbol luego de Navidad. Es una tradición ir al estadio en esa fecha y respetan eso; no obstante, solo podrán disfrutar de un partido.

Como se sabe, el origen del “Boxing Dar” se remonta a la Edad Media. En el día posterio a Navidad, las clases nobles entregaban cestar o cajas de comida y frutas a su servidumbre. Esta fiesta se celebra en países anglosajones europeos y también se le conoce como “Segundo Día de Navidad”.