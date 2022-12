Y no solo hablamos de poder ver un Aston Villa-Liverpool o un Arsenal vs. West Ham, si no de que se trata de la única liga en el mundo que tiene actividad el día después de la Navidad, ‘salvando’ el día para los amantes del fútbol.

El origen de la fecha tiene su propia historia. Una cuenta que el ‘Día de la caja’ era la fecha posterior a la Navidad en la que los nobles le regalaban comida en cajas a sus empleados, la otra apunta al clero, que repartía las donaciones para los necesitados justo el 26 de diciembre en conmemoración de San Esteban, el patrón de la caridad. Y coincidencia, el primer partido de la historia se remonta a la misma fecha de 1986. Sheffield FC ante Hallam FC marcaron un hito, no solo por ser el primer encuentro donde se incluían las reglas recién creadas, sino porque se disputó en un Boxing Day.

En la actualidad, el Boxing Day es la fecha donde se mantiene una tradición en las familias más conservadoras de abrir la caja de ahorros para los regalos de los niños. Es un día comercial también, donde las ofertas se multiplican. Y claro, un buen regalo puede ser una entrada para ver fútbol.

—Peruanos privilegiados—

“Nunca vas a ver un estadio vacío”, nos dice Diego Penny. El portero peruano jugó en Inglaterra dos temporadas en el Burnley y aprendió lo que significa este día para los británicos y para los amantes del fútbol en particular. “Todos los hinchas esperan para ir al estadio. El fútbol es parte de la cultura en Inglaterra y se celebra así”, nos dice el portero peruano.

Diego tuvo oportunidad de estar en dos Boxing Day, el del 2008 cuando Burnley le ganó 1-0 al Middlesbrough por la Championships (Segunda División), mientras que el 2009 ya en la Premier League fue en el 1-1 ante Bolton.

El peruano Ysrael Zúñiga también tuvo oportunidad de vivir esta fecha en territorio inglés. “Es especial por ser un día en el que la gente comparte”, nos dice el exdelantero del Coventry City entre 1999 y 2002. Para él, al inicio fue raro jugar en esta jornada cuando el mundo aún goza del descanso navideño. “Para los futbolistas ingleses es normal, pero a los que éramos de otros países o de Sudamérica si se nos hacía extraño. Estás con la familia y uno quiere compartir un poco más pero hay que estar preparándose o viajar”, nos cuenta brevemente.

Penny por su parte valora lo emotivo que significa esta fecha. “Culturalmente es muy emotivo. El fútbol cubre esa necesidad y todo va a estar full a pesar del frío, porque ya es el crudo invierno. Los jugadores también se motivan y tienen esas ganas de salir a jugar”, nos comenta.

—A jugar—

Eso se vivirá este lunes con siete partidos de la Premier League. Tras el parón por el Mundial, el torneo inglés es el primero en encender nuevamente sus motores. Ya se jugó un partido de la Copa de la Liga -victoria del City sobre Liverpool- y ahora se retoma el torneo.

El partido más atractivo, sin duda, es el que disputará el líder Arsenal (37 puntos) ante el West Ham, que busca alejarse de la zona de descenso. Antes, el Liverpool (26) tendrá que dejar atrás la eliminación en la Copa para centrarse en la Premier, donde está a once puntos de los ‘Gunners’.

El fútbol forma parte de las celebraciones navideñas en Inglaterra y el mundo amante del Deporte Rey también se suma esos festejos.

--