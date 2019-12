Una tradición muy querida entre los seguidores del fútbol mundial es apreciar la frenética Premier League después de Navidad. El fútbol inglés, a diferencia de otros torneos, no se detiene en estas fechas ni le da descanso a sus principales jugadores en fiestas de fin de año, debido a una antigua celebración conocida como Boxing Day. ¿De qué se trata y cuál es el origen?

Todos los 26 de diciembre, feriado en Inglaterra desde 1871, se juega una nueva jornada de la liga de fútbol y sus tres categorías inferiores desde 1860, así como críquet, carreras de caballos y rugby. El primer partido disputado en la historia fue en esta fecha: el Hallam FC se midió ante el Sheffield FC, el equipo más antiguo del mundo (1857). La victoria fue 2-0 para el más longevo.

Sin embargo, el primer Boxing Day oficial se llevó a cabo en 1888 (temporada 1888/1889), como un obsequio de la Federación Inglesa para los aficionados al deporte, con ofertas de tickets y otros descuentos. Aquella campaña se estaba inaugurando la pionera Football League. Solo dos partidos pero con varios goles pintaron el espectáculo: Preston North End vapuleó 5-0 al West Bromwich y el Bolton Wanderers doblegó 3-2 al Derby County (2-3), ambos ganadores en calidad de visitante.

El fútbol por Navidad tomó relevancia desde el siglo antepasado hasta ahora, aunque cabe recalcar que hubo años en los que no se jugó por las dos Guerras Mundiales: de 1915 a 1918 y entre 1939 y 1945. Además, tampoco se trasladó la fiesta al estadio en 1897, 1909, 1920, 1926, 1937, 1948, 1954, 1965, 1971, 1976 y 1982. En estos períodos se vivió el deporte rey un día después de lo acostumbrado, 27.

En suma, desde que la liga inglesa se denomina Premier League (1992) la celebración se mantuvo siempre los 26. Se han disputado 109 ediciones de Boxing Day desde la temporada 1888-89 en total.

Los orígenes del Día de las Cajas, como es la forma traducida, se remontan a la época victoriana (1837 – 1901), durante el antiguo Imperio Británico que comprendía partes de África, Australia y la India. Aunque la primera referencia impresa en el diccionario Oxford es de 1833.

Hay algunas teorías, pero todas están relacionadas con la caridad hacia a las clases bajas. Una de ellas señala que las familias nobles hacían trabajar a sus sirvientes para la cena de Navidad. Esta sacrificada labor era compensada con cajas de comida (sobras) u objetos valiosos entregados como agradecimiento. Los agasajados llevaban estos regalos a sus hogares el 26.

Otra versión sobre el nacimiento del Boxing Day explica que surgió en la Edad Media, entre los siglos V y XV. Se narra que las iglesias solían repartir cajas llenas de donaciones de sus feligreses entre los más pobres, en honor al Día de San Esteban, primer mártir cristiano conocido por sus obras de caridad.

En el ámbito deportivo, esta costumbre de practicar el fútbol en plena semana de fiestas se implantó en Gran Bretaña y sus colonias. Pero, hoy es respetada fidedignamente en Inglaterra en el plano futbolístico. Los estadios suelen abarrotarse de familias que acuden con atuendos navideños y cajas de comida para compartir en las gradas.

Algunas ocasiones se pactaban los encuentros para el mismo día de Navidad, 25. Sin embargo, en 1957 esto cambió por la toda logística que implican los duelos profesionales y se pasó a disputar solo el 26 de diciembre.

Seguidores del Stoke City.

Por esta razón, ahora los cruces son generalmente entre equipos cercanos. Se busca que los hinchas no realicen grandes desplazamientos por la dificultad del transporte y pensando en la celebración familiar. Por ejemplo, los clubes de Londres podrían medirse entre sí, a excepción de los clásicos como Arsenal vs. Tottenhan (por motivos de seguridad) o enfrentarse a un rival como Brighton & Hove Albion, cuyo viaje demoraría 50 minutos en tren hasta el Falmer Stadium.

Entre lo más destacado que se ha vivido este día fue la fecha de 1963, en la que se anotó 66 goles en solo diez partidos, todo un récord. Esa vez quedó marcada por un 10-1 (Fulham vs Ipswich), 8-2 (West Ham vs Blackburn) y dos 6-1 (Burnley vs Manchester United y Liverpool vs. Stoke City). Al respecto, parece que los futbolistas se contagian del espíritu festivo y suelen entregar partidos más abiertos. “Parece que el ambiente es hasta mejor en esa época”, reconoce el español David Silva, mediocampista que se desempeña hace diez años en el Manchester City.

El Ginch del Manchester City. (Foto: EFE)

El dato curioso acerca del Boxing Day es que un destacado exarbitro inglés, Howard Webb, reconoció en 2016, tras su retiro, que algunos futbolistas le pidieron que los amoneste para así ser suspendidos y pasar tiempo con sus familias. Sucede que estas estrellas del deporte brindan espectáculo al mundo, pero dejan un vacío en sus casas.

Varios futbolistas y entrenadores reconocidos, sobre todo los extranjeros como el holandés Louis van Gaal, se han quejado por no tener descanso y ajustase al calendario apretado. Otros como el histórico galés ‘red devil’ Ryan Giggs o el zaguero español del Chelsea César Azpilicueta expresan que siempre se han sentido a gusto con esta costumbre, pese a no ser ingleses.

Para el exseleccionado inglés y bicampeón de la Champions League Steve McManaman, la valoración fue distinta. Él entendió la importancia del Boxing Day cuando fue fichado por el Real Madrid y en su semana de vacaciones por fiestas solo quería ir a ver los partidos del Everton, equipo del que es hincha, y del Liverpool, club que lo vio nacer como futbolista.

- El líder ha vuelto

En esta fecha de la Premier, el partido más importante será a las 3:00 p.m. (hora peruana). El Liverpool, líder de la liga, estrenará su título en el Mundial de Clubes en su visita al Leicester, el escolta de los ‘reds’ en la tabla de posiciones.

Tottenham-Brighton (7:30 a.m.), Aston Villa-Norwich (10:00 a.m.), Bournemouth-Arsenal (10:00 a.m.), Chelsea-Southampton (10:00 a.m.), Crystal Palace-West Ham (10:00 a.m.), Everton-Burnley (10:00 a.m.), Sheffield Utd-Watford (10:00 a.m.), Manchester Utd-Newcastle (12:30 p.m.) y Leicester-Liverpool (3:00 p.m.)