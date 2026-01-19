Después de la derrota de Marruecos ante Senegal por 1-0 en tiempo extra, el delantero Brahim Díaz habló públicamente sobre el penal que falló y que pudo haber cambiado el destino del título continental. El jugador del Real Madrid, que había brillado durante todo el torneo y terminó como máximo goleador, usó sus redes sociales para expresar su dolor y asumir la responsabilidad por el error que definió el partido.

“Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón”, escribió Díaz, señalando que el golpe emocional será difícil de superar. Añadió que la herida de aquel momento no sanará fácilmente, pero que intentará seguir adelante no solo por él, sino por todos los que creyeron y sufrieron con él.

El fallo llegó después de un prolongado retraso en la toma del penal, debido a la protesta y salida momentánea del campo de jugadores de Senegal en desacuerdo con la decisión del árbitro. Esa larga espera, según algunos analistas y el propio entrenador marroquí, pudo haber afectado el enfoque de Díaz antes de ejecutar el disparo a lo Panenka, que terminó en manos del arquero rival.

A pesar del momento difícil, Brahim Díaz también recordó su aporte positivo al equipo al ganar la Bota de Oro del torneo con cinco goles, y destacó que ahora debe seguir trabajando de cara a nuevos desafíos con su club. Su mensaje mezcló tristeza por la derrota con determinación para continuar y agradecer el apoyo recibido de los aficionados.