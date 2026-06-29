El agónico tanto de Gabriel Martinelli ante Japón entra en la historia de los Mundiales. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON
El agónico tanto de Gabriel Martinelli ante Japón entra en la historia de los Mundiales. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON
Por Redacción EC

Brasil derrotó 2-1 a Japón con un agónico gol de Gabriel Martinelli y escribió una nueva página en la historia de la Copa del Mundo 2026. El delantero brasileño apareció en el tiempo añadido para darle la clasificación a la Canarinha y, de paso, romper un récord histórico en los Mundiales.

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