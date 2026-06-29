Brasil derrotó 2-1 a Japón con un agónico gol de Gabriel Martinelli y escribió una nueva página en la historia de la Copa del Mundo 2026. El delantero brasileño apareció en el tiempo añadido para darle la clasificación a la Canarinha y, de paso, romper un récord histórico en los Mundiales.

El tanto de Martinelli, convertido exactamente a los 95 minutos y 0 segundos, se convirtió en el gol ganador más tardío anotado en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo, excluyendo las prórrogas. De acuerdo con los datos de MisterChip, el brasileño superó una marca que permanecía vigente desde la edición de Rusia 2018.

Gabriel Martinelli firma un gol histórico y clasifica a Brasil con un récord en los Mundiales. Foto: EFE/EPA/SAM WASSON

Martinelli superó marcas históricas de los Mundiales

Antes del tanto del atacante brasileño, el registro de goles ganadores más tardíos en rondas eliminatorias de la Copa del Mundo estaba conformado por:

Edgar Davids (Países Bajos vs. Yugoslavia, 1998) – 91:22.

Francesco Totti (Italia vs. Australia, 2006) – 94:26.

Klaas-Jan Huntelaar (Países Bajos vs. México, 2014) – 93:18.

Nacer Chadli (Bélgica vs. Japón, 2018) – 93:41.

Stephen Eustáquio (Canadá vs. Sudáfrica, 2026) – 91:04.

Gabriel Martinelli (Brasil vs. Japón, 2026) – 95:00.

BRA 🇧🇷 2-1 🇯🇵 JPN (FT)



‼️‼️‼️ HISTÓRICO ‼️‼️‼️



El tanto de 🇧🇷 Gabriel Martinelli (a los 95 minutos y 0 segundos) es el GOL GANADOR MÁS TARDÍO anotado en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo (excluyendo prórrogas).



🇳🇱 Edgar Davids (1998 vs Yugoslavia, 91:22)… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 29, 2026

El gol de Martinelli no solo significó la clasificación de Brasil a la siguiente ronda del Mundial 2026, sino que también quedó inscrito en los libros de récords de la competición. El atacante del conjunto sudamericano protagonizó uno de los desenlaces más dramáticos del torneo y dejó una marca difícil de igualar en la historia de las fases eliminatorias de la Copa del Mundo.

VIDEO RECOMENDADO