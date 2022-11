En un fútbol contemporáneo en el que la preparación física y la riqueza táctica tienden a oprimir al talento individual, Neymar se muestra como un futbolista contracultural, de otra época, que le debe casi todo a su técnica. Es decir, se muestra como el más brasileño de todos. Lo pueden criticar, incluso odiar; pero ‘Ney’ es la expresión más sublime del ‘joga bonito’ y lo demuestra a cada instante. En un partido de fútbol o en un simple entrenamiento.

Este lunes se hizo viral un rato que el jugador del París Saint Germain cumplió con creces. En el clip de solo quince segundos y que dio la vuelta al mundo se ve al atacante controlando sin ningún tipo de problema un balón lanzado desde unos 35 metros de altura por un dron.

“Duerme”, exclamó el brasileño cuando puso su pie botín derecho como si fuera una almohada para que la pelota rebote corto y luego descansara bajo los toperoles de su suela. Todo ante la mirada atónita de sus propios compañeros de la selección brasileña que no dudaron en celebrar como si fuera un gol el gesto técnico de su capitán.

El video se publicó este lunes en las redes sociales del programa brasileño “Domingao”, pero se realizó en septiembre de este año en Francia. En la última fecha FIFA en la que Brasil goleó 5-1 a Túnez y 3-0 a Ghana en amistosos jugados en el país galo, el presentador Luciano Huck no tuvo mejor idea que viajar y meterse a uno de los entrenamientos de la ‘Canarinha’ para proponer el increíble reto.

E o recorde do Dominador é de @neymarjr: 35 metros! #Domingão pic.twitter.com/CMU7kAkXEI — Domingão com Huck (@domingao) November 13, 2022

Ni Vinícius Júnior del Real Madrid, Raphinha del Barcelona ni Antony del Manchester United lograron superar el desafío que había bajado su nivel a unos 30 metros de altura. Richarlison, del Tottenham, sí lo hizo, pero a la hora de buscar el título, con el dron a 40 metros, no pudo dominar.

Entonces le tocó el turno a Neymar, de excelsa sensibilidad en el pie derecho. El ‘10′ del PSG lo logró en el primer intento sin ningún tipo de problema y superó, de acuerdo a la información del canal, el récord que poseía Falcao, exjugador de fustal, y el propio ‘Vini’. En 2018, ambos lograron parar la pelota lanzada desde unos 30 metros.

El fútbol actual va camino a preparar robots para la élite, dejando de lado quizá la inventiva y el talento. Pero ‘Ney’ es el ejemplo claro de que en muchos casos la habilidad del sudamericano, el ‘jogo bonito’ del brasileño, también puede hacerlo.

VIDEO RECOMENDADO El consumo de alcohol es una de las interrogantes más grandes que se generaron por los fanáticos previo a la Copa del Mundo en el país anfitrión.

¿Su último mundial?

La selección brasileña arrancó este lunes sus entrenamientos previos al mundial de Qatar 2022 en la ciudad italiana de Turín. Sin embargo, el técnico Tité tuvo que empezar a trabajar ni Neymar ni Marquinhos, dos de sus principales figuras.

Las estrellas del PSG se sumarán al plantel recién para la segunda práctica, con miras a su debut ante Serbia el día 24 de noviembre a las 2 de la tarde, válido por el grupo G del Mundial.

Los dos futbolistas que militan en la Ligue 1 de Francia fueron bajas en la sesión del lunes debido a un inconveniente con el vuelo chárter desde París, según información de distintos medios brasileños. El plan inicial era que, a seis días de la Copa del Mundo, Tité, DT de la selección brasileña, tenga a disposición a los 26 futbolistas convocados, pero tuvo que trabajar con 24.

Chegamos! 🇮🇹🙏



A delegação da Seleção Brasileira Masculina chegou em Turim, na Itália, com as presenças de Weverton, @Pedro9oficial e @evertonri.



O primeiro treino da equipe está marcado para esta segunda-feira (14).



Bora, Brasil! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/nn2Law9AjS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 13, 2022

Brasil se encuentra concentrando en el complejo deportivo de la Juventus de Italia desde el domingo 13, donde reservó 105 de los 124 cuartos disponibles. Los dirigidos por Tité permanecerán ahí hasta el sábado 19, un día antes de la inauguración del Mundial y cinco previos a su debut.

“Jugaré como si fuera el último. Hablo con mi padre, siempre hablamos. Jugamos cada partido como si fuera el último porque no se sabe el mañana. No puedo garantizar que juegue otra Copa o que... Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera la última. Tal vez jugaré otra, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”, confesó hace poco el brasileño sobre su presencia en Qatar 2022, la que sería su tercera Copa del Mundo.





----