Según el medio Globoesporte, el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogerio Caboclo, se encuentra en conversaciones con Florentino Pérez para que el Real Madrid ceda a sus tres jugadores del equipo principal: Vinicius Junior, Rodygo y Reinier.

Después de conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la CBF busca conseguir el permiso del club blanco con miras a la competición olímpica. El Real Madrid no está en la obligación de liberar a sus jugadores ya que la FIFA no tiene participación en el evento deportivo y no se considera una fecha oficial dentro del calendario futbolístico.

Dentro del equipo, Reinier, reciente fichaje albo que llegó del Flamengo, tuvo una participación brillante en el torneo clasificatorio. En caso Real Madrid decida prestar a los jóvenes futbolistas no contaría con ellos desde el 22 de julio hasta el 9 de agosto, tiempo donde se disputará el torneo de fútbol.

Reinier fue fichado por el Real Madrid después de salir campeón de la Copa Libertadores con Flamengo.

El Real Madrid y un calendario complicado

Sumado a los Juegos Olímpicos, en el verano europeo se jugarán la Eurocopa y la Copa América. El plan de Zinedine Zidane es que los jugadores se vayan acoplando a los entrenamientos conforme vayan quedando libres.

En el caso que los tres brasileños vayan al torneo, se perderían el inicio de LaLiga y una parte de sus vacaciones, que les permitirían descansar el cuerpo de la fuerte actividad física.

