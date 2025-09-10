Brasil está en el camino correcto para llegar bien al Mundial de Norteamérica 2026, afirmó este martes el entrenador italiano Carlo Ancelotti pese a la derrota 1-0 ante Bolivia en El Alto, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

“El equipo está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo, yo tengo máxima confianza en el equipo, en los jugadores”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.

Asimismo, Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol no se guardó nada tras la derrota.

“Lo que pasó aquí hoy es triste. Vinimos a jugar al fútbol, ​​y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre“, expresó Xaud.

Brasil terminó la fase premundialista en la quinta posición con 28 puntos, igual que Colombia (3) y Uruguay (4), aunque con menor diferencia de gol. La tabla dejó arriba a Argentina con 38 unidades y a Ecuador en el segundo peldaño con 29.

Presidente da CBF não curtiu ❌



Em entrevista exclusiva ao @geglobo , o presidente da CBF, Samir Xaud, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo Brasil e criticou a atuação da arbitragem, da polícia local e até dos gandulas.



*Contém legenda automática.



📹: @cahemota… pic.twitter.com/zlth2gaGjD — sportv (@sportv) September 10, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.