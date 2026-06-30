El centrocampista brasileño Lucas Paquetá durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 entre Brasil y Japón, este lunes en el estadio NRG de Houston. Foto: EFE/ Kenneth Fernández
El centrocampista brasileño Lucas Paquetá durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 entre Brasil y Japón, este lunes en el estadio NRG de Houston. Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Por Redacción EC

La selección de Brasil recibió una mala noticia en la previa de los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista Lucas Paquetá quedó descartado para el compromiso frente a Noruega tras confirmarse una lesión sufrida en el encuentro contra Japón. La baja obliga a Carlo Ancelotti a replantear su esquema de cara a uno de los partidos más importantes del torneo.

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