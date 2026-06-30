La selección de Brasil recibió una mala noticia en la previa de los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista Lucas Paquetá quedó descartado para el compromiso frente a Noruega tras confirmarse una lesión sufrida en el encuentro contra Japón. La baja obliga a Carlo Ancelotti a replantear su esquema de cara a uno de los partidos más importantes del torneo.

Según informó Globoesporte, el futbolista fue sometido a una resonancia magnética después de presentar molestias en el muslo posterior de la pierna izquierda durante el compromiso ante Japón. Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol no precisó el grado de la lesión, sí confirmó que el jugador iniciará un tratamiento para acelerar su recuperación.

Lucas Paquetá de Brasil habla en una rueda de prensa este domingo en Nueva Jersey. Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

“El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de que se recupere y vuelva a la actividad lo antes posible”, señaló la CBF en un comunicado.

De esta manera, Paquetá queda fuera del duelo de octavos de final y se suma a la lista de preocupaciones del cuerpo técnico brasileño.

Raphinha sigue siendo duda para el partido contra Noruega

La situación de Raphinha tampoco ofrece demasiada tranquilidad para Brasil. El extremo sufrió una recaída de una lesión en la región posterior del muslo derecho el pasado 19 de junio, durante el segundo partido de la fase de grupos frente a Haití.

El atacante del FC Barcelona ya trabaja en el gimnasio y se espera que pueda iniciar ejercicios sobre el césped en los próximos días. Sin embargo, su presencia ante Noruega sigue en duda y dependerá de su evolución física.

Ante las ausencias y las dudas en el plantel, Carlo Ancelotti ha apostado por Rayan, atacante del AFC Bournemouth y el jugador más joven de la convocatoria.

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