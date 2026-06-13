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Brasil empató 1-1 con Marruecos por la fecha 1 del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
Brasil empató 1-1 con Marruecos por la fecha 1 del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.
/ Europa Press Sports
Por Joao Muñoz Tineo

Carlo Ancelotti tuvo un debut agridulce como técnico en un Mundial, luego de que su Brasil empatara 1-1 con Marruecos este sábado en el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Norteamérica.

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