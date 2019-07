Brasil vs. Argentina: Lionel Scaloni ya eliminó al 'Scracth' en una llave decisiva | VIDEO

Como futbolista, Lionel Scaloni cumplió una larga carrera de casi 21 años en los que se dio el lujo de jugar por la selección de su país y eliminar al 'Scratch' en un enfrentamiento directo con anotación suya. A puertas del Brasil vs. Argentina, es imposible no recordar el golazo del 'Flaco' que dejó a la 'Canarinha' eliminada del Mundial Sub 20.

En 1997, Lionel Scaloni era el lateral derecho titular de Argentina que jugó el Mundial Sub 20 y se topó en cuartos de final ante la favorita Brasil. El clásico sudamericano se repitió en territorio asiático y tuvo al hoy entrenador de la albiceleste como el autor del primer tanto que, a la postre, significó la clasificación del cuadro 'che', finalmente campeón del certamen.

Tras un gran pase de Román Riquelme, Lionel Scaloni controló el balón antes que se vaya por la raya de fondo y atacó el área rival. Un enganche, un control largo y una definición de crack, casi sin ángulo y con la punta, hizo imposible que el portero brasileño pueda desviar el balón. Golazo, el único en ese certamen y el más importante, quizá, de su carrera.

Han pasado 22 años y Lionel Scaloni vuelve a tener a Brasil enfrente, en una fase decisiva, pero esta vez como entrenador de Argentina. El técnico de 41 años espera repetir la hazaña y pensar en el título de la Copa América, ese título que no se gana desde hace mucho y es también esquivo para Lionel Messi.

La cita es este martes a las 7:30 de la noche (hora peruana) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Argentina vs. Brasil, el clásico de Sudamérica, regalará una nueva edición que ninguno quiere perder.