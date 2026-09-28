Por Rogger Fernández

La vuelve a enfrentarse a en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre. El encuentro se disputará este martes 29 de septiembre de 2026 en el Suncorp Stadium de Brisbane y será el segundo duelo entre ambas selecciones durante esta jornada internacional. La ‘Canarinha’ rescató un agónico empate en el compromiso anterior con un gol de Rayan a los 90+5′, mientras que el rival buscará hacerse fuerte de local y dar el golpe ante el combinado de Carlo Ancelotti. A continuación, conoce todos los detalles sobre el horario y los canales para ver el Brasil vs. Australia en vivo y en directo.

Brasil vs. Australia EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido por fecha FIFA desde el Suncorp Stadium de Brisbane .
Brasil vs. Australia EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido por fecha FIFA desde el Suncorp Stadium de Brisbane .

¿A qué hora juega Brasil vs. Australia hoy?

El partido se disputará este martes 29 de septiembre de 2026 en el Suncorp Stadium de Brisbane, Australia. Debido a la diferencia horaria, el encuentro se podrá seguir en Sudamérica durante la madrugada.

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

  • Perú: 05:00 AM
  • Colombia: 05:00 AM
  • Ecuador: 05:00 AM
  • México: 04:00 AM
  • Chile: 06:00 AM
  • Venezuela: 06:00 AM
  • Argentina: 07:00 AM
  • Brasil: 07:00 AM
  • Australia (Local): 08:00 PM (AEST)

¿Qué canal transmite el partido Brasil vs. Australia en vivo?

Los derechos de transmisión televisiva para este vibrante encuentro internacional varían de acuerdo a la región en la que te encuentres:

  • En Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, Chile, etc.): el partido se podrá ver en vivo por Disney+.

¿Dónde ver Brasil vs. Australia online por streaming?

Si prefieres seguir el encuentro desde un teléfono móvil, tableta o computadora, la opción disponible para Sudamérica es:

  • Sudamérica: La plataforma oficial encargada de transmitir el partido en vivo por internet es Disney+.

Alineaciones probables del Brasil vs. Australia

  • Brasil: Otávio; Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhães, Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha y Vinícius Jr.
  • Australia: Paul Izzo; Lucas Herrington, Harry Souttar, Alessandro Circati, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill; Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Eli Adams; Tete Yengi.

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