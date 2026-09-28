La selección de Brasil vuelve a enfrentarse a Australia en un nuevo amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre. El encuentro se disputará este martes 29 de septiembre de 2026 en el Suncorp Stadium de Brisbane y será el segundo duelo entre ambas selecciones durante esta jornada internacional. La ‘Canarinha’ rescató un agónico empate en el compromiso anterior con un gol de Rayan a los 90+5′, mientras que el rival buscará hacerse fuerte de local y dar el golpe ante el combinado de Carlo Ancelotti. A continuación, conoce todos los detalles sobre el horario y los canales para ver el Brasil vs. Australia en vivo y en directo.
¿A qué hora juega Brasil vs. Australia hoy?
El partido se disputará este martes 29 de septiembre de 2026 en el Suncorp Stadium de Brisbane, Australia. Debido a la diferencia horaria, el encuentro se podrá seguir en Sudamérica durante la madrugada.
Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:
- Perú: 05:00 AM
- Colombia: 05:00 AM
- Ecuador: 05:00 AM
- México: 04:00 AM
- Chile: 06:00 AM
- Venezuela: 06:00 AM
- Argentina: 07:00 AM
- Brasil: 07:00 AM
- Australia (Local): 08:00 PM (AEST)
¿Qué canal transmite el partido Brasil vs. Australia en vivo?
Los derechos de transmisión televisiva para este vibrante encuentro internacional varían de acuerdo a la región en la que te encuentres:
- En Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, Chile, etc.): el partido se podrá ver en vivo por Disney+.
¿Dónde ver Brasil vs. Australia online por streaming?
Si prefieres seguir el encuentro desde un teléfono móvil, tableta o computadora, la opción disponible para Sudamérica es:
- Sudamérica: La plataforma oficial encargada de transmitir el partido en vivo por internet es Disney+.
Alineaciones probables del Brasil vs. Australia
- Brasil: Otávio; Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhães, Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha y Vinícius Jr.
- Australia: Paul Izzo; Lucas Herrington, Harry Souttar, Alessandro Circati, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Aiden O’Neill; Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Eli Adams; Tete Yengi.