La selección de Brasil inicia una nueva era bajo el mando de Carlo Ancelotti enfrentando a Australia en un emocionante partido amistoso internacional por la Fecha FIFA de septiembre. Este compromiso promete ser una prueba de fuego para la ‘Canarinha’, que busca consolidar un plantel renovado lleno de jóvenes estrellas frente a los ‘Socceroos’ en su propio territorio. A continuación, te contamos todos los detalles sobre los horarios, los canales de televisión que transmitirán el encuentro y las plataformas de streaming disponibles para ver el Brasil vs Australia en vivo y en directo.

¿A qué hora juega Brasil vs. Australia hoy?

El partido se disputará este viernes 25 de septiembre de 2026 en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, Australia. Debido a la diferencia horaria, en Sudamérica el partido se verá durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 05:00 AM

05:00 AM Colombia: 05:00 AM

05:00 AM Ecuador: 05:00 AM

05:00 AM México: 04:00 AM

04:00 AM Chile: 06:00 AM

06:00 AM Venezuela: 06:00 AM

06:00 AM Argentina: 07:00 AM

07:00 AM Brasil: 07:00 AM

07:00 AM Australia (Local): 08:00 PM (AEST)

¿Qué canal transmite el partido Brasil vs. Australia en vivo?

Los derechos de transmisión televisiva para este vibrante encuentro internacional varían de acuerdo a la región en la que te encuentres:

En Sudamérica (Perú, Argentina, Colombia, etc.): El encuentro se podrá sintonizar en televisión por cable a través de la señal de Disney+ Premium.

¿Dónde ver Brasil vs. Australia online por streaming?

Si prefieres seguir las acciones desde tu teléfono móvil, tableta o computadora, estas son las opciones legales de streaming:

Sudamérica: La plataforma oficial encargada de transmitir el partido en vivo por internet es Disney+.

Alineaciones probables del Brasil vs. Australia