Brasil vs. Bolivia se están midiendo en el Arena Corinthians, donde la ‘Canarinha’ no ha tenido problemas para imponerse en el juego. Tras los dos goles del primer tiempo, el conjunto auriverde no duda en seguir ampliando su ventaja y ya encontró el 3-0 parcial.

Los goles de Marquinhos y Roberto Firmino encaminan el triunfo de Brasil. De hecho, el delantero que milita en Liverpool no se conformó con un gol, fue en busca de más y en los primeros minutos de la segunda parte concretó su doblete.

A los 49 minutos del juego, Brasil organizó una gran jugada ofensiva por la banda izquierda con Neymar como protagonista. El crack del PSG se metió hasta el área rival para luego asistir a su compañero Firmino.

El delantero del Liverpool definió en primera y el balón pasó entre las piernas del arquero boliviano, Carlos Lampe, quien poco pudo hacer para evitar el doblete de Firmino.

