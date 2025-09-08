Brasil vs Bolivia EN VIVO | Últimas noticias del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026
En Brasil, el choque será transmitido por Globo, Zapping y Claro TV.
¿En qué canales ver el partido Bolivia vs. Brasil?
El partido de Bolivia vs. Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, este martes 9 de septiembre del 2025, será transmitido en Bolivia por Tigo Sports, Tuves, AXS, Cotas, Entel, XDigital y Fútbol Canal.
El encuentro iniciará a las 6:30 p.m. (hora peruana / 7:30 p.m. en La Paz) y será arbitrado por el chileno Cristian Garay.
El partido se jugará en el Estadio Municipal de El Alto, ubicado en La Paz, a 4.088 metros sobre el nivel del mar.
La selección de Bolivia recibe este martes a la de Brasil, en el partido válido por la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Este será uno de los partidos más importantes en la historia del representativo altiplánico, pues tiene que ganar y esperar que Venezuela pierda o empate para obtener el cupo al repechaje premundialista.
¿Cómo llega Bolivia al partido ante Brasil?
La selección boliviana llega con la herida de haber perdido por 3-0 ante Colombia en la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.