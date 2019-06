Ver online, Brasil vs. Bolivia EN VIVO: Seguir gratis el partido por la Copa América 2019

VER EN VIVO COPA AMÉRICA BRASIL 2019 | La Copa América 2019 arranca en unas horas con el partido entre Brasil y Bolivia en el estadio Morumbí de Sao Paulo. La 'Canarinha' no contará con su máxima estrella Neymar, quien sufrió una lesión en un partido amistoso; sin embargo, llega con buenos ánimos tras golear 7-0 a Honduras. Conoce los horarios en todo el mundo y los canales de transmisión.

El partido inicia a las 19:30 horas y será transmitido por la señal de América Televisión y DIRECTV Sports, que también transmitirá para otros países de Sudamérica. En Brasil, los canales de transmisión serán Globo y SporTV, mientras que en Estados Unidos y México se podrá ver en Telemundo Deportes, TDN y Televisa Deportes, respectivamente.

El Comercio te dará a conocer la mayor información del partido inaugural; además, las fechas, horarios y canales de transmisión por país que transmitirán el partido de fútbol en vivo y en directo.

La selección de Brasil, 8 veces campeón de la Copa América, afronta su quinta localía en el certamen continental en toda la historia. Su primer partido lo disputará ante Bolivia, que cuenta en su palmarés con el título de 1963. La edición 46 del máximo torneo de selecciones se inaugurará en el Estadio Morumbí de Sao Paulo.

Brasil no contará su estrella Neymar en la Copa América 2019. Metido en problemas personales y encima lesionado del pie, el '10' brasileño se perderá su segundo torneo continental consecutivo tras estar ausente en Estados Unidos 2016. En su lugar, el peso ofensivo ante Bolivia recaerá sobre Firmino, Willian, Coutinho y Gabriel Jesús.

Las selecciones de Brasil y Bolivia integran el Grupo A de la Copa América junto a Perú y Venezuela, que juegan el sábado 15 de junio desde las 14:00 horas en el Arena Gremio de Porto Alegre. En la fecha 2, por otro lado, los altiplánicos se medirán ante la Blanquirroja el martes 18 (16:30 horas). Asimismo, el 'Scratch' se topará ante los llaneros el mismo día desde las 19:30 horas.

Para este partido inaugural de la Copa América 2019 entre Brasil y Bolivia, el árbitro designado es el argentino Néstor Pitana, que tuvo la oportunidad de dirigir el primer duelo y la final del Mundial Rusia 2018. Pitana estará asistido en las bandas por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan P. Belatti. El cuarto árbitro será el ecuatoriano Roddy Zambrano, mientras que al mando del videoarbitraje (VAR) estará el también argentino Patricio Loustau.

Brasil goleó 7-0 a Honduras en el último amistoso previo al debut por Copa América 2019. AFP

Brasil vs. Bolivia: ¿Quiénes podrían ser los posibles titulares?

Brasil: Allison, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis, Coutinho, Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Richarlison y David Neres.

Bolivia: Lampe, Bejarano, Saavedra, Haquin, Chumacero, Galindo, Bejarano, Justiniano, Castro, Jusino y Martins.

Brasil vs. Bolivia: ¿A qué hora se disputará el partido de la Copa América?

Perú: 7:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia: 8: 30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m.



Brasil vs. Bolivia: ¿Cuáles son los canales que transmiten el partido?

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, Globo, SporTV, GloboEsporte.com

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: TDN, Nu9ve, Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, América Televisión, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes