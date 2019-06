Brasil vs. Bolivia EN VIVO: Ver aquí hora, fecha y canal del partido debut de la Copa América 2019 

La Copa América 2019 rompe fuegos con el esperado partido entre Brasil y Bolivia este viernes 14 de junio desde las 19:30 horas en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. La 'Canarinha' debuta como anfitrión del torneo continental sin su estrella Neymar, pero con un once lleno de cracks que confían en celebrar el título en casa. El cotejo se puede seguir, en Perú, por la señal de América Televisión y DIRECTV Sports, que también transmitirá para otros países de Sudamerica. En Brasil, los canales Globo y SporTV tienen los derechos de trasmisión, mientras que en Estados Unidos y México se podrá ver en Telemundo Deportes, TDN y Televisa Deportes, respectivamente.

La selección de Brasil, 8 veces campeón de la Copa América, afronta su quinta localía en el certamen continental en toda la historia. Su primer partido lo disputará ante Bolivia, que cuenta en su palmarés con el título de 1963. La edición 46 del máximo torneo de selecciones se inaugurará en el Estadio Morumbí de Sao Paulo.

Brasil no contará su estrella Neymar en la Copa América 2019. Metido en problemas personales y encima lesionado del pie, el '10' brasileño se perderá su segundo torneo continental consecutivo tras estar ausente en Estados Unidos 2016. En su lugar, el peso ofensivo ante Bolivia recaerá sobre Firmino, Willian, Coutinho y Gabriel Jesús.

Las selecciones de Brasil y Bolivia integran el Grupo A de la Copa América junto a Perú y Venezuela, que juegan el sábado 15 de junio desde las 14:00 horas en el Arena Gremio de Porto Alegre. En la fecha 2, por otro lado, los altiplánicos se medirán ante la Blanquirroja el martes 18 (16:30 horas). Asimismo, el 'Scratch' se topará ante los llaneros el mismo día desde las 19:30 horas.

Para este partido inaugural de la Copa América 2019 entre Brasil y Bolivia, el árbitro designado es el argentino Néstor Pitana, que tuvo la oportunidad de dirigir el primer duelo y la final del Mundial Rusia 2018. Pitana estará asistido en las bandas por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan P. Belatti. El cuarto árbitro será el ecuatoriano Roddy Zambrano, mientras que al mando del videoarbitraje (VAR) estará el también argentino Patricio Loustau.

Brasil vs. Bolivia: ¿Quiénes podrían ser los posibles titulares?

Brasil: Allison, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis, Coutinho, Casemiro, Arthur, Gabriel Jesús, Richarlison y David Neres.

Bolivia: Lampe, Bejarano, Saavedra, Haquin, Chumacero, Galindo, Bejarano, Justiniano, Castro, Jusino y Martins.

Brasil vs. Bolivia: ¿A qué hora se disputará el partido de la Copa América?

Perú: 7:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia: 8: 30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m.



Brasil vs. Bolivia: ¿Cuáles son los canales que transmiten el partido?

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV Play, Globo, SporTV, GloboEsporte.com

Chile: Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

Colombia: Caracol HD2, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Teleamazonas

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

México: TDN, Nu9ve, Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, América Televisión, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes



La selección de Brasil viene de golear por 7-0 a Honduras en su últimos amistoso antes de la Copa América. (Foto: AFP)

Messi, Suárez, Dani Alves, James y las otras 8 figuras de la Copa América

El argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, el brasileño Dani Alves, el colombiano James Rodríguez, el chileno Arturo Vidal y el peruano Paolo Guerrero son solamente algunas de las muchas figuras que disputarán la Copa América de Brasil 2019. Conoce al mejor de cada país.

1. LIONEL MESSI (Argentina. Delantero. Barcelona. 31 años)



El capitán de la Albiceleste intentará conseguir su primer título con la selección absoluta tras los subcampeonatos en el Mundial de Brasil 2014, la Copa América Centenario 2016 y las Copas Américas de Chile 2015 y Venezuela 2007. Es el máximo goleador histórico de Argentina y el líder de un equipo en plena renovación. Ganó el Mundial Sub'20 de Holanda 2005 y la medalla de oro con la Sub'23 en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

2. LUIS SUÁREZ (Uruguay. Delantero. Barcelona. 32 años)



El 'Pistolero', compañero de Messi en el Barcelona, conforma una temible delantera en la Celeste con Edison Cavani, delantero del PSG. Es el máximo goleador histórico de la selección uruguaya y ganó la Copa América de Argentina 2011 (anotó cuatro goles en seis partidos y fue elegido el mejor jugador del torneo). Estuvo en duda hasta último minuto por lesión.

3. DANI ALVES (Brasil. Defensa. París Saint Germain. 36 años)



El defensa, ausente en el Mundial de Rusia 2018 por lesión, es el futbolista más laureado y experimentado de una selección plagada de estrellas, que sufrió a último minuto la baja Neymar. Su inigualable palmarés incluye cuatro títulos con Brasil: el Mundial Sub'20 de los Emiratos Árabes 2003, la Copa América de Venezuela 2007, y las Copas Confederaciones de Sudáfrica 2009 y Brasil 2013.

4. JAMES RODRÍGUEZ (Colombia. Centrocampista. Bayern Múnich. 27 años)



El exjugador del Real Madrid fue figura y goleador del Mundial de Brasil 2014, con seis tantos. Sobresalió en la selección de Colombia que accedió por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Llegó con molestias físicas al Mundial de Rusia 2018 y apuesta a conseguir su primer título con Colombia en esta Copa América.

5. ARTURO VIDAL (Chile. Centrocampista. Barcelona. 32 años)



El 'Rey Arturo' es el capitán de una selección chilena que pretende dar vuelta la página tras quedar fuera del Mundial de Rusia 2018. Ganó la Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016.

6. PAOLO GUERRERO (Perú. Delantero. Internacional de Brasil. 35 años)



Fue tercero en las Copas Américas de Argentina 2011 y Chile 2015 y fue el delantero y goleador del seleccionado peruano que logró clasificarse a la Copa del Mundo de Rusia 2018, tras 36 años sin jugar un Mundial.

7. JOSEF MARTÍNEZ (Venezuela. Delantero. Atlanta United. 26 años)



Es el emblema de una selección joven y prometedora que apuesta a ser la revelación del torneo. Fue campeón de la última MLS (Liga de los Estados Unidos) y el máximo anotador de ese certamen, con 35 goles, 13 más que el segundo, el sueco Zlatan Ibrahimovic.

8. MIGUEL ALMIRÓN. (Paraguay. Centrocampista. Newcastle. 25 años)



El centrocampista, recientemente transferido al Newclastle por alrededor de 27 millones de dólares, sufrió una lesión en un muslo y estuvo en duda para la Copa América. Tras quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018, Paraguay confía en el asunceno para levantar el nivel de un equipo joven sin grandes figuras.

9. ANTONIO VALENCIA (Ecuador. Defensa-volante. Manchester United. 33 años)



El emblema ecuatoriano, que lleva alrededor de diez años en el Manchester United, disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014. Se perdió la Copa América de Chile 2015 por lesión y llegó a cuartos de final en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016.

10. ALEJANDRO CHUMACERO (Bolivia. Centrocampista. Puebla. 28 años)



Es el máximo referente de una selección boliviana que tiene a la mayoría de sus jugadores en el torneo local. Sobresalió en la Copa América de Chile 2015, en la que Bolivia llegó a los cuartos de final.

11. AKRAM AFIF (Catar. Delantero. Al-Sadd. 22 años)



El juvenil es la revelación del fútbol catarí. Ganó el Campeonato sub-19 de la Confederación Asiática de Fútbol de Birmania 2014 y la Copa Asiática de los Emiratos Árabes Unidos de este año. Su ficha pertenece al Villarreal.

12. TAKUMI MINAMINO (Japón. Delantero. Red Bull Salzburgo. 24 años)



Es delantero pero también puede moverse como centrocampista ofensivo. Es el emblema de una selección plagada de jóvenes que tiene como objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Con información de EFE